Работа в этом направлении начата в России еще в 20-х годах прошлого века усилиями Гурвича А.Г., но забыта. Начиная с 1984 года эту работу продолжили мы.Подробнее
Исследования
Исследования проводились в Институте Физико-Технических Проблем АН СССР, затем в МГУ, в ФИАНе, в ИПУ РАН, в Канаде (Торонто, SynX), в МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. научных структурах.Подробнее
Технологии
С помощью определенных лазерных технологий, мы получаем особые звуковые спектры, которые используем как переводящие состояние человека от патологии к норме.Подробнее
Гаряев Пётр Петрович
С 1984 года Гаряев Пётр Петрович начал исследования в области новых направлений по генетическому кодированию, что послужило основой создания в 1994 году нового направления в генетике. Это направление получило название Волновая Генетика, а затем Лингвистико-Волновая Генетика.
Работая в Институте Физико-Технических Проблем Академии Наук СССР в качестве старшего научного сотрудника и руководителя группы (1984 – 1998 гг..), Гаряев Пётр Петрович обнаружил два, неизвестных ранее, необычных вида памяти молекул ДНК, что было зафиксировано методом корреляционной лазерной спектроскопии.
В 2013 году по инициативе П. П. Гаряева был создан ООО “Институт Квантовой Генетики”, директором и научным руководителем которого, естественно, был сам Петр Петрович.
Гаряев Пётр Петрович являлся номинантом на Нобелевскую премию 2021 года по медицине. Однако, преждевременный уход не позволил этому осуществиться.
Жена, друг и соратник Петра Петровича Гаряева – Екатерина Александровна Леонова-Гаряева
Петр Петрович и Екатерина Александровна прожили вместе почти 30 лет. Их жизнь была наполнена общим делом, взаимопониманием и дополнением друг друга по всем научным и жизненным вопросам.
Петр Петрович познакомился с Екатериной Александровной в МГУ, где тогда она училась на третьем курсе биологического факультета и очень интересовалась необычными явлениями.
Борисов Эдуард Исидорович, доцент, кандидат технических наук, 40 лет проработал в МГТУ им .Баумана. Руководил научной и методической работой на физкультурно-оздоровительном факультете. Автор более 150 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе изданных в МГТУ им. Баумана. Его книги- «Современные представления о здоровье. Взгляд с Запада. Взгляд с Востока. От древних учений до новейших достижений науки», «Мировоззрение и здоровье.Взгляд Запада. Взгляд Востока. Практические рекомендации» и др.
С Петром Петровичем Гаряевым судьба свела меня в 2006 году. К тому времени уже много лет в МГТУ им. Н.Э.Баумана успешно функционировал научный семинар под названием «HOMO», созданный тогдашним ректором Университета, академиком РАН Георгием Александровичем Николаевым. На семинар приглашали многих выдающихся ученых, а также молодежь с новыми оригинальными, тогда еще не принятыми академической наукой, идеями. В это же время доктор психологических наук, Мансурова Раиса Ахметовна, уже много лет успешно проводила в различных городах России семинары «Путь к себе», «Саморегуляция» и др., на которых нередко происходили спонтанные ремиссии, исцеления сложных заболеваний, коренным образом менялись судьбы людей.
Будьте осторожны !
В сети-интернет появились мошеннические сайты, предоставляющие ложную научную информацию и распространяющие поддельные копии звуковых программ-матриц Петра Петровича Гаряева.
Публикуем некоторые из них: wavegenetic.ru , wame.su (Тарасенко Святослав), матрицы, которые выкладывает Андрей Тиртха (Tirtha), Украина, https://rutube.ru/channel/25962904/videos/ , https://www.youtube.com/watch?v=1zeL3hXamMw , Tóth Roland, Венгрия https://www.youtube.com/watch?v=K1lqergkG8Q&t=748s
matrixlab.info - не являются партнёрами и не имеют отношение к матрицам Петра Петровича
ООО «Экосвет», ИП Гнусин Роман Александрович - предоставляют ложные сведения и не являются партнерами
Матрицы Петра Гаряева никогда мы не размещали в интернете в свободном доступе (исключение - те, что можно скачать у нас на сайте), чтобы исключить внедрение любой информации, которая искажает исходные звуковые программы, и может в дальнейшем привести к непредсказуемым результатам.
Оригинальная продукция института лингвистико-волновой генетики Петра Петровича Гаряева представлена только на официальных сайтах: wavegenetics.org и bioquant-garyaev.com
Что делать с коронавирусом?
Вот, что по этой серьезной теме говорил П. П. Гаряев
Мы получили уникальные экспериментальные результаты, которые, вероятно, имеют отношение к ковидовой пандемии. Мы увидели и зафиксировали, что вещественные гены могут дематериализоваться и быть составляющими невещественных электромагнитных полей. И гены могут вновь возникать как вещество, что доказано квантовой физикой для элементарных частиц – фотонов, электронов и т.д.
Однако, причем здесь пандемия коронавируса? Его гены, как совокупность элементарных частиц, тоже (предполагаю) могут обретать состояние электромагнитного поля. В результате гены на время исчезают как вещество. Это означает, что в определенных условиях наши гены и гены вирусов, заразивших нас, могут таким квантовым путем флуктуировать – то исчезать, то возникать. Если так, то мы теперь можем объяснить необычное и опасное для нас поведение генов коронавируса Covid-19
В Центре Биоквант вы можете пройти биорезонансную диагностику состояния здоровья при помощи аппаратно-программного комплекса.
Неинвазивным способом с помощью специального триггерного датчика мы получаем информацию о состоянии организма конкретного человека. Триггерный датчик улавливает слабозаметные флуктуации сигналов, выделяемые мозгом и другими органами, затем преобразует их в цифровую последовательность, обрабатываемую микропроцессором для передачи в компьютер. Так создается виртуальная модель организма и его состояния в данный момент.
Сняв частотные характеристики конкретного организма, можно сравнить их по величине спектральной схожести с эталонными процессами (здоровые, патологически измененные ткани, инфекционные агенты) и выявить наиболее близкий патологический процесс или тенденцию к его возникновению.
Обращаем ваше внимание, что результаты данного исследования не являются окончательным диагнозом.
Диагностику проводит наш специалист по субботам, с 10.00 до 18.00
Запись обязательна за 3-4 дня до визита.
Стоимость процедуры 3000 рублей.
Телефон для записи +7-968-754-85-81, Ольга Фёдоровна
Работа в области нового научного направления «Волновая Генетика» была начата в 1984 году. Тогда удалось, используя метод корреляционной лазерной спектроскопии, обнаружить два неизвестных ранее типа памяти ДНК.
Первый тип памяти – это память нелинейных систем на начальные моды возбуждения, так называемый эффект Ферми-Паста-Улама. В биосистемах эта память обеспечивает процесс эмбриогенеза, процессы регенерации тканей (органов) живых организмов. Это один из ключевых информационных процессов в биосистемах. Управление данным процессом, а в рамках нынешних исследований он видится вполне реальным, даст возможность регенерировать органы и ткани человека, тем самым продлевать его активную жизнь.
Второй тип памяти – это способность биомакромолекул (ДНК, РНК, белков) продуцировать собственные квантовые эквиваленты на основе управляемого изменения спиновых состояний атомов биомолекул. В организме человека второй тип памяти играет стратегическую роль, как процесс квантового биокомпьютинга, т.е. стратегического управления всеми генетическими процессами. И, в итоге, самой жизнью. Данные процессы можно искусственно корректировать – лечить человека и продлевать его жизнь. Обнаружение возникновения квантовых эквивалентов биовеществ открывает широкие возможности использовать их для лечения людей на совершенно иных принципах, которые будут использовать в будущем. Это, совершенно новое направление, можно назвать биоспинтроникой.
Технологии Лингвистико-Волновой генетики дают уникальную возможность записывать генетико-метаболическую спиновую лечебную информацию в виде звуковых программ – матриц Гаряева, которые корригируют здоровье человека информацией, взятой у него же в здоровом состоянии.
ЛИНГВИСТИКО – ВОЛНОВАЯ ГЕНЕТИКА
Лингвистико-Волновая генетика является крупным ответвлением от основного ствола биологии и классической генетики. Работы, которые проводят в институте Лингвистико-Волновой генетики, доказывают, что гены функционируют и на квантовом уровне, что выводит классическую генетику из экспериментально-теоретического тупика, в который она попала. Тупик этот возник потому, что базовая модель генетического кодирования, предложенная западными учеными М.Ниренбергом и Ф.Криком в 1968 году, является фактически ошибочной, хотя и имеет позитивные моменты. Это привело человечество к трагической перспективе постепенного генетического коллапса и тотального вырождения. И не только человечества, но и всего Живого на земле. Это связано, прежде всего, с нарастающим валом генетически модифицированных вирусов, бактерий, растений, животных. И в итоге, человека. Первым следствием такого положения стали генетически модифицированные продукты ГМО, что уже привело к тяжелым последствиям. На сайте даны подробные разъяснения по этому поводу. Такому положению вещей надо положить конец, пока не поздно. Вместе с тем, институт Лингвистико-Волновой генетики имеет невообразимые благотворные перспективы. Подтверждения уже получили.
Лингвистико-Волновая генетика, в принципе, может излечивать ЛЮБЫЕ болезни и продлевать жизнь людей на неопределенно долгое время. Она может создать технологии биосинтеза естественной пищи без скотобоен, без посевов пшеницы, кукурузы, ржи и т.д. Это освободит огромные территории земли и предотвратит вырубку лесов. Лингвистико-Волновая генетика дает основу для создания квантовых биокомпьютеров, по мощности превосходящих все цифровые компьютеры, вместе взятые. Лингвистико – Волновая генетика способна создать основу для дальней связи людей без электроники, излучающей вредные электромагнитные поля. Это будет биоинтернет на основе телепатии. Обозначается теоретическая возможность для разработки методики, которая позволит осуществлять достаточно быстрое обучение детей и студентов.
Словом, Лигвистико-Волновая генетика обеспечит рывок человечества на другой, высший уровень развития.