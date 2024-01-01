Гаряев Пётр Петрович

С 1984 года Гаряев Пётр Петрович начал исследования в области новых направлений по генетическому кодированию, что послужило основой создания в 1994 году нового направления в генетике. Это направление получило название Волновая Генетика, а затем Лингвистико-Волновая Генетика.

Работая в Институте Физико-Технических Проблем Академии Наук СССР в качестве старшего научного сотрудника и руководителя группы (1984 – 1998 гг..), Гаряев Пётр Петрович обнаружил два, неизвестных ранее, необычных вида памяти молекул ДНК, что было зафиксировано методом корреляционной лазерной спектроскопии.

В 2013 году по инициативе П. П. Гаряева был создан ООО “Институт Квантовой Генетики”, директором и научным руководителем которого, естественно, был сам Петр Петрович.

Гаряев Пётр Петрович являлся номинантом на Нобелевскую премию 2021 года по медицине. Однако, преждевременный уход не позволил этому осуществиться.